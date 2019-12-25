الترفيه: فتح المنافذ أمام المقيمين بدول الخليج لحضور الفعاليات السياحية بالمملكة

أوضح مسؤول بالهيئة العامة للترفيه، أن فتح المنافذ أمام المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، يأتي ضمن خطة الهيئة للاستعداد لموسم الشرقية، الذي سينطلق في بداية مارس 2020 المقبل.

وأكد المدير التنفيذي للاستراتيجية ومركز تحقيق الرؤية بالهيئة العامة للترفيه غسان خان، وفقاً لـ”اليوم”، أن الهيئة أنهت وضع الملامح الرئيسية لموسم الشرقية، استعدادا لإنطلاقته في مارس المقبل، وستعلن عن هذه الملامح فور اعتمادها.

وكان مجلس الوزراء اقر استحداث تأشيرة تمنح للراغبين من المقيمين في دول الخليج لحضور الفعاليات السياحية والترفيهية التي تنظم في المملكة، موجهاً أن تصدر التأشيرة التي سميت باسم “زيارة فعالية” بضوابط محددة خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالب التأشيرة.