وفاة رجل مرور تعرض للدهس أثناء أداء عمله على طريق الحرمين بجدة

أفادت مصادر بتعرض رجل مرور للدهس أثناء أداء عمله على طريق الحرمين بجدة، ما أدى لوفاته. وذكرت المصادر وفقا لـ “سبق” أن سيارة من نوع “دينا” فاجأت رجل المرور ودهسته بعد نزوله من دوريته قرب جسر الجامعة.

وباشرت الفرق الإسعافية الواقعة، حيث تبين وفاة رجل المرور بموقع الحادِث.

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