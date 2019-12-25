جامعة الملك سعود: صرف بدل الإعاقة للطلاب المنتظمين.. الأحد

أعلنت جامعة الملك سعود، اليوم الأربعاء، عن موعد صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب والطالبات عن شهر ديسمبر لعام 2019م.

وذكر الحساب الرسمي لجامعة الملك سعود، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: أن «صرف المكافآت وبدل الإعاقة لطلاب وطالبات #جامعة_الملك_سعود المنتظمين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 29/12/2019م وذلك عن شهر ديسمبر لعام 2019م.

وفي سياق آخر، أعلن مركز الخريجين بجامعة الملك سعود، توافر فرص تدريبية للطلاب والطالبات الخريجين والمتوقع تخرجهم، وذلك ضمن برنامج (تمهير).

وأوضح مركز الخريجين بالجامعة، أنه ضمن مبادرات المركز المقدمة لخريجي جامعة الملك سعود، وبالتعاون مع شركة (تحكم)، نعلن توافر فرص برنامج (تمهير).

وأضاف المركز، أن البرنامج يهدف إلى تدريب الخريجين أو من هم على وشك التخرج، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، موضحًا أن التقديم سينتهي يوم الخميس المقبل 28 ربيع الثاني 1441 هـ.