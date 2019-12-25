أمانة الرياض: استخراج رخصة النشاط التجاري بـ«تعهد» إحضار شهادة البناء

أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم الأربعاء، الاكتفاء بتعهد لإحضار شهادة إتمام البناء عند استخراج رخصة نشاط تجاري، جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الشأن، الذي يهدف إلى القضاء على بيروقراطية الإجراءات وتشجيع رواد الأعمال على بدء مشروعاتهم الخاصة بما ينعكس على الموارد الاقتصادية للدولة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وفي وقت سابق ذكرت أمانة الرياض، أنها أصدرت أكثر من ٢٠ ألف رخصة تجارية خلال التسعة أشهر الماضية، وذكرت الأمانة أن تعديل المسمى في رخصة النشاط التجاري عن طريق هذا الرابط