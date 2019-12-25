بالصور.. مرور جدة يضبط شخصًا يفحط بـ«سيارة مسروقة»

ضبط مرور محافظة جدة، قائد مركبة أثناء ممارسته التفحيط بسيارة مسروقة، وذكر «المرور السعودي» عبر «تويتر»، أنه تم تسليم المركبة وقائدها لجهة الاختصاص، وشدد المرور على أنه سيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور.

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