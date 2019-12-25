جامعة طيبة: يحق للطلاب مراجعة ورقة الاختبار مع رئيس القسم

أكدت جامعة طيبة، أنه يحق للطلاب والطالبات مراجعة تصحيح ورقة الاختبار مع أستاذ المقرر في حال عدم الاقتناع بالدرجة المرصودة.
وقالت الجامعة، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «يحق للطلاب والطالبات مراجعة تصحيح ورقة الاختبار مع أستاذ المقرر إذا لم يقتنعوا بالدرجة المرصودة، خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من بدء الفصل التالي».
وذكرت أنه «إذا رفض أستاذ المقرر إطلاعك على ورقة الإجابة بعد التصحيح، أو إذا لم تقتنع بالدرجة؛ يحق لك التقدم إلى رئيس القسم المختص بطلب مراجعة ورقة الإجابة، والتأكد من صحة الدرجة. وعلى القسم المختص دراسة التظلم، والبت فيه وفق الإجراءات المحددة للائحة».
وأضافت أنه «في حال عدم استجابة القسم المختص، يحق لك التقدم بطلب إلى إدارة الحقوق الطلابية للفصل في موضوعك، وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة في جامعة طيبة التي وُضعت من أجلك لتذليل أي عقبة تواجهك».
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