سقوط تشكيل عصابي بالرياض.. تخصص بالسطو على العاملين بحظائر الماشية

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على تنظيم إجرامي امتهن جرائم الاعتداء والسطو على العاملين بحضائر الماشية ومهاجمتهم بالأسلحة البيضاء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال دلت على المتهمين، وأسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي والقبض على عناصره (خمسةٌ إثيوبيون ونازح جميعهم في العقد الثالث من العمر).

وأضاف أن التشكيل العصابي امتهن ارتكاب جرائم الاعتداء والسطو على العاملين بحضائر الماشية ومهاجمتهم بالأسلحة البيضاء؛ حيث نتج عن إحدى جرائمهم مقتل مقيم سوداني الجنسية إثر تعرضه لعدة طعنات، وإصابة اثنين آخرين أحدهما بحالةٍ حرجة.

كما اتضح من إجراءات الاستدلال ارتكابهم جريمتي سطو استولوا من خلالهما على ما يقارب (140) رأسًا من الأغنام، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.