قبل التشغيل التجريبي.. أمير الشمالية يتفقد تطوير مطار «عرعر»

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء, مشروع تطوير مطار عرعر, حيث كان في استقباله مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات، مساعد الرئيس للمطارات المكلف المهندس سليمان البسام، وعدد من المسؤولين.

وتجوّل في مشروع تطوير مطار عرعر ومرافقه المتعددة، الذي صمم مراعيًا للبعد البيئي بجميع الوظائف والخدمات الأرضية للمطار و بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من مليون مسافر سنوياً، حيث صمم المطار بطريقة متميزة، حيث يشكل التصميم الخارجي حرف «العين» الذي يرمز للحرف الأول من مدينة عرعر، وكذلك على شكل العين البصرية.

ووقف الأمير فيصل على مبنى صالة السفر ومبنى الصالة الملكية ومباني الإطفاء والإنقاذ ومبنى إدارة المطار، بالإضافة إلى مباني الخدمات «محطات الكهرباء والمحولات والاتصالات» ومباني البوابات ومواقف للطائرات والأعمال الخارجية إلى جانب الصالات الدولية والمحلية.

واطلع على جاهزية الخدمات للتشغيل التجريبي المتوقع خلال الأسبوع المقبل، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 96% بقيمة مالية إجمالية بلغت 382 مليون ريال.

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واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى شرح مفصل عن المشروع وآليات العمل المتخذة لضمان تواصل أعمال المشروع، مع الالتزام باشتراطات منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي.

وأكد أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الحيوية التي تحتاجها منطقة الحدود الشمالية.

وقال أمير منطقة الحدود الشمالية : لا تألوا الدولة – رعاها الله – مالًا أو جهدًا في تطوير منظومة النقل في المملكة من طرق برية وسكك حديدية ومطارات جوية وذلك في إطار استكمال البنية التحتية اللازمة للنهضة الاقتصادية ولرفع جودة الحياة، متطلعًا لأن يلعب مطار عرعر دورًا كبيرًا في دعم مقومات المنطقة الاقتصادية، لا سيما اللوجستية منها في مجال نقل الأفراد والبضائع والمتوقع ازديادهم في ظل التوجه لافتتاح مراكز جديدة للتبادل التجاري.