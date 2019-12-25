التسجيل دون رسوم.. «البيئة» تنجز ترقيمًا إلكترونيًّا لـ300 ألف من الإبل

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنه جارٍ ترقيم إلكتروني لمليون و200 ألف من الإبل، مشيرة إلى أنها أنجزت حتى الآن ترقيم 300 ألف من الإبل، وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع مُلاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة، ضمن ترتيبات من أجل إثبات سلالة الإبل المحلية والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.

وجددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها ملّاك الإبل، المبادرة لتسجيل إبلهم وإصدار الرقم الإلكتروني الخاص بها، بتقديم طلب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وقالت الوزارة: «عملية التسجيل الإلكتروني للإبل تجري دون رسوم في المرحلة الحالية، وتنفذها شبكة واسعة من العيادة البيطرية في مختلف المناطق والمدن إذ تقوم على توثيق الثروة الحيوانية للمملكة من الإبل، بهدف تنظيم قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وتربية الإبل بصفة خاصة».

وأضافت: «يتم ترقيم الإبل بحقن شريحة إلكترونية بحجم حبة الأرز تزرع خلف الجلد في رقبة من الجهة اليسرى بكل حيوان، وتحمل الشريحة رقمًا تسلسليًا من 15 وحدة يمكن قراءة المعلومات المرتبطة بها بواسطة جهاز مهيأ لهذا الغرض»، ويأتي برنامج الترقيم والتسجيل الإلكتروني للإبل تماشيًا مع خطط التنمية الوطنية الهادفة إلى ضمان استدامة الموارد الحيوية للمملكة، وتحسين الإنتاج الحيواني المستدام والاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية.