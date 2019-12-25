«التعاون الخليجي» يُشيد بأحكام قضية خاشقجي ويستنكر محاولات تسييسها

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ بالأحكام القضائية الابتدائية الصادرة بحق المتهمين في جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، ووصفها بأنها «خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة».
واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون، المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة، والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية.
وأكد أن «الأحكام الصادرة بحق المتهمين، برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونًا».
وتابع: «أثبتت الأحكام التزام حكومة المملكة العربية السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمةً شفافةً، تطبيقًا للقانون وإرساءً للعدالة».
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