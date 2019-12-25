«المساحة الجيولوجية» تنفي حدوث هزة أرضية في الخبر

نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله الآن في وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر، مؤكدًا أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية.

وبيّن أن المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة، مشددًا على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الشائعات.