اصطدام شاحنة ومركبة على طريق مكة - جدة.. و«911»: إصابة شخص

باشرت الجهات المختصة، حادث تصادم وقع بين شاحنة ومركبة على طريق مكة - جدة السريع بعد جسر بحرة باتجاه جدة، نتج عنه إصابة شخص. ولفت المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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