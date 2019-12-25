السعودية اليوم / مدير تعليم نجران يتفقد مدارس محافظة خباش للوقوف على سير الاختبارات



نجران 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي اليوم، عددًا من مدارس محافظة خباش للوقوف على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1441 والاطلاع على أبرز الجهود المبذولة لخدمة أبنائنا الطلاب بما يسهم في تجويد نواتج التعلم.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي أن هذه الجولات تهدف للوقوف والاطمئنان على سير الاختبارات النهائية للعام الدراسي وتفقد قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافق المدارس وتجهيزاتها والالتقاء بالهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والاستماع لأهم الملاحظات وآلية وانتظام سير الاختبارات، سائلًا الله التوفيق لكافة الطلاب والطالبات.

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14:05ت م

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