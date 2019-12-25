

الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عموم المسلمين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس، وذلك بأن يفزع المسلم إلى طاعة الله وذكره ودعائه وأداء صلاة الكسوف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:( إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم).

وبينت الأمانة أن الأعمال المشروعة عند حدوث الكسوف التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها: الصلاة وهي صلاة الكسوف ولها صفة خاصة، وكذلك الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة، وكل ذلك من الأعمال التي فعلها النبي - عليه الصلاة والسلام - عند حدوث الكسوف في عهده، يقول صلى الله عليه وسلم:( إن هذه الآيات يرسلها الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره).

// انتهى //

13:50ت م

0077





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة كبار العلماء تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.