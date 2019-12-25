السعودية اليوم / "هدف" تُطلق ندوة عن أهمية تغيير العادات اليومية لمعالجة السمنة



الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

أكد أستاذ الغذاء والتغذية في جامعة الملك سعود الدكتور رشود الشقراوي، أهمية تغيير العادات الغذائية من أجل صحة أفضل، ومعالجة السمنة بأسلوب علمي رصين، خلال ندوة "ضيف هدف" التي نظمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم .

وشدد الدكتور الشقراوي على أهمية العناية بالصحة التي لا تقتصر على خلو الجسم من الأمراض، بل تمتد إلى الإحساس بالتكامل والراحة الجسدية والنفسية والعقلية والاجتماعية، محذراً من المخاطر المتعددة لانتشار السمنة والأمراض المصاحبة لها مثل السكري، وضغط الدم، وأمراض الكبد الدهنية، وارتفاع دهون الدم وغيرها.

وأشار الشقراوي إلى أهمية الإرادة الجادة للتعامل مع العادات اليومية في ظل المتطلبات الوظيفية والاجتماعية.

// انتهى //

13:22ت م

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