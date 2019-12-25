

الباحة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أعمال مكتب تحقيق رؤية المملكة 2030 بإمارة المنطقة, بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية بالباحة، وذلك ببهو إمارة المنطقة اليوم .

وأكد سموه خلال التدشين أن هذه البرامج، تأتي إنفاذاً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, اللذان يحرصان على تطبيق مبادرات الرؤية ومستهدفاتها بصفة متكاملة وشاملة لكافة مناطق المملكة، مثمناً سموه دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - لكل ما يخدم المواطن والمقيم ويحقق التقدم المأمول وفق خارطة طريق واضحة، تتمثل في رؤية المملكة ومانتج عنها من برامج تنفيذية تنقل الطموحات والخطط إلى واقع يعيشه الجميع ويراقب تحقيقه خطوة بخطوة.

وشاهد سمو أمير الباحة والحضور عرضاً مرئياً عن مؤشرات ومبادرات رؤية 2030 بالمنطقة, وأهدافها وشروط تحقيقها وفق آلية عمل جديدة عبر الوسائل الحديثة، التي شكل لتنفيذه لجنة عليا تهتم بالبرامج العامة والخاصة، ولجنة أخرى تنفيذية تتولي تطبيق الخطة التنفيذية لتلك البرامج .

كما تضمن الفلم عرضاً لبرامج الإمارة التي تضمنت ثلاث مسارات، منها خاصاً بالممكنات الداعمة، وتشمل برنامج البوابة الإلكترونية لتحقيق الرؤية بالإمارة, وبرنامج التدريب والتحفيز, فيما احتوى المسار الثاني ليكون المضلة العامة لمتابعة ودعم مبادرات برامج الرؤية المعتمد وابتكار المبادرات الجديدة وفق احتياج المنطقة, بالإضافة إلى المسار الثالث الذي تضمن مجموعة من البرامج التخصصية كبرنامج المجتمع الصحي, وبرنامج الإصلاح الاقتصادي, وبرنامج التنمية الاجتماعية.

وفي ختام التدشين وقع سمو أمير الباحة اعتماد برامج إمارة المنطقة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030, فيما التقطت الصورة التذكارية مع سموه ومنسوبي الجهات ذات العلاقة.

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

13:04ت م

0062





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يدشن أعمال مكتب تحقيق رؤية 2030 بإمارة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.