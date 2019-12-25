السعودية اليوم / وزارة الصحة تحذر من النظر إلى أشعة الشمس أثناء ظاهرة كسوفها غداً



الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

حذرت وزارة الصحة من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح يوم غدٍ الخميس .

وبينت "الصحة" في رسالة "انفوجرافيك" توعوية نشرتها عبر حسابها بتويتر، أن النظر لأشعة الشمس تسبب تشوهاً في الرؤية أو تغير في اللون قد يظر مع مرور الزمن .

وأشارت إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين " حتى لفترة قصيرة " يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين ، ويمكن أن يحدث ضررا بدون ألم ، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف .

وأكدت أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية .

وأكدت وزارة الصحة أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العينين ، داعية إلى تجنب استخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي أو التلسكوب أو أي جهاز بصري آخر إلا بإضافة مرشح شمسي معتمد لهذه الأجهزة للنظر بأمان إلى كسوف الشمس .

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12:59ت م

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