السعودية | نادي الإبل يُطلق مسابقة للجماهير في مهرجان الملك عبدالعزيز

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نادي الإبل يُطلق مسابقة للجماهير في مهرجان الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:52 مساءً, 25 ديسمبر 2019 م
المناطق - الرياض
أطلق نادي الإبل الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في منطقة الصياهد التي تبعد 120 كيلو متر عن العاصمة الرياض، مسابقة للجمهور يوم السبت المقبل بعد الانتهاء من عروض المزاين على لجنة التحكيم.
وتتمثل تفاصيل المسابقة التي تحمل عنوان (القعود قعودك لاطرحته) في ٣ خطوات تبدأ باختيار الكاميرا لأربعة أشخاص من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، ثانياً يشارك في المسابقة 4 قعدان، وبمجرد طرح المتسابق للقعود يستطيع الحصول عليه.
وينتظر أن تشهد المسابقة إثارة وحماس كبيرين عطفًا على التفاعل الكبير الذي يبديه الجمهور خلال الأيام الماضية من المهرجان.
يذكر أن نادي الإبل يولي اهتمامًا كبيرًا لجماهيره من خلال تخصيص جوائز يومية لـ(نجم المدرج) وهي عبارة عن جوالات تكون من نصيب 4 إلى 5 مشجعين، يتم اختيارهم عبر آلية (صيد الكاميرا).
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