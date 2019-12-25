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المملكة وكازاخستان يبحثان التعاون في استكشاف الفضاء
في إطار علاقات متبادلة المنفعة
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
قالت وكالة ترند للأنباء، إن المملكة على استعداد لإقامة علاقات متبادلة المنفعة، في مجال استكشاف الفضاء مع كازاخستان، بحسب مصدر في وزارة الخارجية في كازاخستان.
وكان اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، صاحب السمو سلطان بن سلمان آل سعود، مع سفير كازاخستان لدى المملكة، بريك أرين، في 23 ديسمبر.
وقال المصدر، إنه في إطار الاجتماع، تحدثت الأطراف عن سبل لتطوير التعاون بين البلدين في مجال استكشاف الفضاء.
وتلقى سلطان بن سلمان آل سعود المعلومات باهتمام كبير، معبرًا عن استعداده لإقامة علاقات متبادلة المنفعة مع كازاخستان في استكشاف الفضاء.
وبدوره، تحدث أرين بتفصيل كبير عن المشاريع الجديدة وإمكانات كازاخستان في ذلك المجال.
وعقب الاجتماع، وافقت الأطراف على النظر في فرص تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة.
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