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طقس غير مستقر على جازان
دعا المدني لاتخاذ الحيطة والحذر
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدرب والطوال والعارضة وبيش وصامطة وصبيا وفرسان وتشمل الأجزاء الساحلية، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٢ من ظهرا.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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