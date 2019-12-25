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2019-12-25 قتلوا مقيمًا.. القبض على عصابة سرقة الماشية في الرياض أصابوا اثنين آخرين أحدهما بحالةٍ حرجة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قبضت شرطة منطقة الرياض على بأفراد تشكيل عصابي امتهنوا ارتكاب جرائم الاعتداء والسطو على العاملين بحظائر الماشية. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي والقبض على عناصره “خمسة اثيوبيين ونازح جميعهم في العقد الثالث من العمر”، امتهنوا ارتكاب جرائم الاعتداء والسطو على العاملين بحضائر الماشية ومهاجمتهم بالأسلحة البيضاء حيث نتج عن إحدى جرائمهم مقتل مقيم سوداني الجنسية إثر تعرضه لعدة طعنات وإصابة اثنين آخرين أحدهما بحالةٍ حرجة، كما اتضح من إجراءات الاستدلال ارتكابهم لجريمتي سطو استولوا من خلالها على ما يقارب 140 رأس من الأغنام ، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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