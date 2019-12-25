الإطاحة بعصابة السطو على عمال حظائر الماشية بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي، والقبض على عناصره، 5 أثيوبيين ونازح، جميعهم في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جرائم الاعتداء والسطو على العاملين بحظائر الماشية، ومهاجمتهم بالأسلحة البيضاء، حيث نتج عن إحدى جرائمهم مقتل مقيم سوداني الجنسية، إثر تعرضه لطعنات عدة، وإصابة اثنين آخرين أحدهما بحالة حرجة، كما اتضح من إجراءات الاستدلال ارتكابهم لجريمتي سطو استولوا من خلالها على نحو 140 رأسا من الأغنام، وقد أوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.



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