شكرا لقرائتكم خبر عن هدف: توظيف 49 ألف باحث عن عمل بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن توظيف 48.822 باحث وباحثة عن عمل منذ بداية العام الجاري (2019م) حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وجاء فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث التوظيف بـ10.933 شاب وشابة توظفوا عبر الفرع، تلتها المنطقة الشرقية بـ8778 سعودي وسعودية، ثم منطقة الرياض بـ7957 باحث وباحثة عن عمل توظفوا من خلال الفرع، عقبهم فرع الصندوق في منطقة المدينة المنورة بـ5753 شاب وشابة، ثم منطقة جازان بـ 3392 شاب شابة.

وشهد فرع الصندوق في منطقة تبوك توظيف 2211 شاب وشابة، بينما أسهم الفرع في منطقة نجران بتوظيف 2033 سعودي وسعودية، في حين توظف من خلال فرع منطقة الجوف 1903 مواطن ومواطنة، وفرع منطقة القصيم بـ1765 سعودي وسعودية، وفرع الصندوق في منطقة حائل بـ1195 شاب وشابة، فيما توظف عبر فرع الصندوق في منطقة عسير 1169 سعودي وسعودية، وشهدت منطقة الباحة توظيف 930 شاب وشابة، والحدود الشمالية 803 مواطن ومواطنة.