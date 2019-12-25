شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة على عسير لمدة ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-25 أمطار غزيرة على عسير لمدة ساعات مع رياح تؤدي إلى تدني الرؤية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عددٍ من محافظات ومدن منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال المع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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