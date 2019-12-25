أمانة العاصمة المقدسة تنشئ منصة الكترونية لقطاع الإعاشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنشأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع طائفة متعهدي الإعاشة، منصة الكترونية خاصة لتسهيل أعمال قطاع الإعاشة، وتوفير آليات حديثة للتواصل بين المعنيين، وتحويل جميع أنشطة القطاع إلى خدمات الكترونية حديثة، ويشمل ذلك الجهات الحكومية المعنية، ومقدمي خدمات الإعاشة والمستفيدين والموردين والمصنعين، وغيرهم من العاملين في مجال خدمات ضيوف الرحمن.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور بشير أبونجم، أن إنشاء المنصة الالكترونية يأتي في إطار استعدادات أمانة العاصمة المقدسة المبكرة لموسم حج هذا العام، وتحويل الإجراءات والأنشطة المتعلقة بالإعاشة إلى خدمات الكترونية، مشيرا إلى أنه ستعرض الخدمات المتاحة من خلال البوابة الالكترونية للأمانة ولطائفة الإعاشة، كما سيجري تكاملها مع الجهات الحكومية المستفيدة ذات العلاقة، والتجهيز لطلبات التأشيرات الموسمية وبرامج الرقابة الذاتية على مطابخ الإعاشة لزيادة فاعلية التنسيق بين أفراد القطاع ورفع كفاءة القياس لمؤشرات الأداء.