“Important” إعلان هام || اختبارات مركز قياس كفايات المُعلمات والمعلمين الجدد 1441 أدق التفاصيل على رابط موقع مركز قياس المركزي

ما زال مركز قياس يقدم خدماته لمواطني المملكة، فقد أعلن مركز القياس الوطني مؤخراً عن البدء في عملية التسجيل في اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات، و1لك للعام 1441/2019، وقد تم فتح رابط التقديم والتسجيل في اختبارات مركز قياس كفايات للرجال،حيث تم البدء في التسجيل للذكور اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 16 سبتمبر 2019، وذلك ضمن الفترة المخصصة للتسجيل للمرحلة الأولى، على أن يبدأ التسجيل في اختبار المعلمات للنساء يوم 24 سبتمبر 2019.

يعلن مركز قياس للجميع من الراغبين في خوض اختبارات المعلمين والمعلمات بالدخول على موقع قياس الإلكتروني والقيام بعملية التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441-2019، حيث أعلن مركز قياس أن عملية التسجيل متاحة ابتداء من يوم الاثنين 17 محرم 1441، الموافق 16 سبتمبر 2019، وذلك للمعلمين للذكور فقط، وذلك في الفترة التي حددها المركز للتسجيل في الاختبار الورقي، والخاصة بالمرحلة الأولى ” المبكر” باللغة العربية.

اختبارات قياس كفايات المُعلمات والمعلمين الجدد 1441

رابط مركز قياس المركزي لكفايات المعلمين والمعلمات “اختبارات”

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن القيام بعملية التسجيل التسجيل في اختبار قياس المعلمين اليوم على رابط التسجيل الذي فعله مركز قياس والتسجيل يتم ب رقم السجل المدني وكلمة السر “المرور، كما قام مركز قياس بنشر إعلان هام بخصوص اختبارات المعلمين الجدد، ونص الإعلان كالتالي:

ويستهدف الاختبار الخاص بكفايات المعلمين قياس الحد الأدنى للمعرفة والتحصيل والمهارات المهنية الأساسية التي يحتاج إليها المعلمون والمعلمات، ويتم تحديد نتيجة الاختبار والمفاضلة بين المعلمين والمعلمات على أساس نتيجة الاختبار الذي يخضعون له.