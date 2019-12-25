خرج للتنزه ولم يعد.. العثور على المواطن المختفي في صحراء ضرما.. وهكذا وجدوه داخل سيارته – صور وفيديو

كشف فريق جمعية غوث تفاصيل وفاة مواطن داخل سيارته بصحراء غرب ضرما، وذلك بعد أن تلقى الفريق بلاغاً عن اختفائه.

وقال الفريق في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم البحث جوا عن المواطن ضاوي العصيمي، الذي يعاني من مرض السكر، وبعد ساعات عثر عليه شخص من خارج الفريق متوفى داخل سيارته.

وعن أسباب الوفاة، أكد الفريق أنها وفاة “طبيعية وداخل سيارته”، داعيا بأن يتغمده الله بالرحمة ويسكنه فسيح جناته، وموجها الشكر لكل القائمين على البحث والجهات والمتطوعين المشاركين.