تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه باستفتاء عن اعتزاله تويتر

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، متابعيه على “تويتر” بطرح استفتاء، قائلا: ”أفكر جديًا في 1 /1 /2020م أن أعتزل تويتر … هل قرار حكيم؟ أو يخصك.. أو لا تعتزل؟”.
وانهالت التعليقات على الاستفتاء وجاءت أكثر الردود رافضة للاعتزال، حيث طالبه الكثير من المغردين بالبقاء كونه “هو من أدخل الترفيه في كل المجالات”.
وحدد “آل الشيخ”، موعدا نهائيا للاستفتاء وهو بعد ٥ أيام تقريبا من اليوم، وفي أقل من ساعتين وصل عدد المصوتين على الاستفتاء إلى ١٢٥ ألفًا تقريبا.
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