انخفاض درجات الحرارة بمعظم المناطق ابتداءً من الخميس.. وتصل لما دون الصفر شمال المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الخميس القادم، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية.
كما توقعت الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة الصفر أو ما دون الصفر المئوي مع تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية (تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل). ولم تستبعد الأرصاد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان، الظهر). فيما يُتوقع هطول أمطار متفرقة يوم الجمعة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.
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