بسبب الكسوف.. تأخير الاختبارات يوم الخميس بجميع مدارس المملكة إلى الساعة التاسعة صباحاً

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات بجميع مدارس المملكة يوم غد (الخميس)، إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ وذلك بسبب ظاهرة كسوف الشمس.

وأوضح في بيان نشرته المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري، أن توجيه وزير التعليم يأتي حرصاً على سلامة الطلاب ومنسوبي التعليم، من النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة وخشية التعرض لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، ما قد يتسبب في حدوث إصـابة للعين.كما وجّه آل الشيخ الجامعات بأن تتخذ ما تراه مناسباً وفق ذلك مع منسوبيها، مؤكداً على المعلمين والإداريين توعية الطلاب والطالبات حول مخاطر النظر إلى الشمس في ذلك اليوم. وتشهد المملكة مع شروق شمس صباح يوم غد الخميس كسوفاً حلقياً نادراً للشمس، يبدأ من الساعة الخامسة والنصف وينتهي عند الساعة 7:45 تقريباً.