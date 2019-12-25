السعودية اليوم / دورة في تصميم وصناعة المشاريع التنموية بمحافظتي وادي الدواسر والسليل



وادي الدواسر 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

عقد مركز التنمية الاجتماعية في محافظة وادي الدواسر، يوم أمس ، دورة في صناعة وتصميم الفرص التنموية، بمقر مركز أجيال للمبادرات التنموية التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين، استهدفت أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين والمحاسبين في الجمعيات ولجان التنمية بمحافظتي وادي الدواسر والسليل.

وتضمنت الدورة التي قدمها المدرب علي بن عبدالله الغانم العديد من الجوانب الفنية والإدارية التي تهم عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمحاسب في كل من الجمعيات ولجان التنمية، ومنها تصميم المشاريع من حيث الفئة المستهدفة والمجتمع والعوامل المؤثرة في المشروع التنموي، وتصميم المشاريع من الناحية الفنية والمحاسبية لمعرفة التكلفة والربح والعائد والأثر التنموي، وتصميم خطط مراحل التنفيذ بدقة للمشروع التنموي، وتصميم الخطط البديلة أو الطارئة في حال تعثر المشروع، و ‏تصميم التقييم ومخرجات المشروع التنموي.

وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة خلف بن محمد بن قويد أن تلك الدورة تأتي ضمن خطة عمل تعتمد على تنوع البرامج والدورات لتطوير وتنمية القدرات البشرية والمالية

للجمعيات ولجان التنمية الاجتماعية.

وبين أن مركز التنمية نفذ خلال الأسابيع القليلة الماضية 6 برامج ومشاريع تنموية كان لها الأثر التنموي على المجتمع, وكذلك الجمعيات ولجان التنمية، من أجل بيئة عمل تنموية تؤثر في المجتمع وتجعل من مؤسسات القطاع غير الربحي مشاركة فاعلة في الناتج المحلي بما يتفق ورؤية المملكة 2030.

// انتهى //

10:58ت م

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