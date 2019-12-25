السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة



الطائف 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات أضم والجموم العاصمة المقدسة، الطائف, وميسان، والكامل، والعرضيات تستمر حتى الـ 8 مساء.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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09:16ت م

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