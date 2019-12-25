السعودية اليوم / وكيل إمارة الجوف للشئون التنموية يبحث الخدمات البلدية والنقل والمرور بالقريات



سكاكا 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

عقد وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشئون التنموية وكيل محافظ القريات المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، اجتماعاً بمكتبه اليوم، مع رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري ومدير فرع وزارة النقل بالمحافظة المهندس راكان بن سليم الشراري ومدير مرور محافظة القريات المكلف العميد عويد بن الحميدي الرويلي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات والموضوعات منها معالجة التقاطعات الخطرة وايجاد الحلول العاجلة لها بالمحافظة بما يضمن السلامة المرورية وتيسير الحركة المرورية، سواء في الشوارع والطرق التي تقع داخل النطاق العمراني لمحافظة القريات وتشرف عليها البلدية، أو الطرق الدائرية والتي خارج النطاق العمراني وتشرف عليها وزارة النقل.

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09:15ت م

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