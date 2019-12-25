السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة ومثيرة للأتربة على منطقة تبوك



تبوك 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وضباء وتيماء وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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08:51ت م

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