شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجي: الأحكام في قضية خاشقجي تعكس استقلال القضاء والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونا، وأثبتت التزام حكومة المملكة العربية السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمة شفافة تطبيقا للقانون وارساء للعدالة، مستنكرا المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
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