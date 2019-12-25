شكرا لقرائتكم خبر عن تثمين قرار تمديد صرف بدل غلاء المعيشة والان نبدء بالتفاصيل
وثمن المجلس، التوجيه الكريم إلى الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، مؤكدا أن ذلك يندرج في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على تلمس احتياجات المواطنين وإعانتهم على أمور معيشتهم ومتطلباتهم الشرائية.
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