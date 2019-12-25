نصيحة مهمة بشأن كسوف الشمس يوم الخميس

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدفاع المدني أن سماء المملكة ستشهد صباح يوم غدٍ الخميس كسوفاً حلقياً نادراً للشمس يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً ولصحة عيناك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة أثناء كسوفها، متمنين السلامة للجميع.

من جهتها، وجهت وزارة الصحة تحذيرًا بشأن النظر إلى أشعة الشمس خلال كسوف الشمس يوم الخميس الذي ستشهده المملكة وبعض الدول غدًا.

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وقالت الصحة: إن النظر إلى الكسوف الشمسي يسبب اعتلالًا في شبكية العين، وقد تظهر الأعراض مع مرور الزمن وهي عبارة عن تشوه في الرؤية أو تغير في اللون. ولفتت الصحة إلى أن النظر مباشرة أثناء كسوف الشمس يوم الخميس دون حماية صحيحة للعين- حتى لفترة قصيرة- يمكن أن يتسبب في ضرر دائم لشبكية العين، ويمكن أن يحدث الضرر دون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف. وأشارت الصحة إلى أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعايير السلامة الدولية.

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