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هل أصوات الحوت دليل على قرب عذاب؟
أكد الشيخ المصلح أنه لا علاقة لها بأشراط الساعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عضو الإفتاء أستاذ الفقه بجامعة القصيم الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح إنه لا علاقة بين أصوات الحيتان وإشارات قيام الساعة أو أشراطها.
وقال الشيخ المصلح في حواره إلى برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، إن هذه الأصوات مثل زئير الأسد، ومثل سائر الأصوات التي تصدر عن الحيوانات، وهي مفزعة، ولا علاقة لها بأشراط الساعة.
وشدد على أنها ليست دلالة على الآخرة، أو قُرب حدوثها، وإنما هي من الحوادث التي تكون في سائر أحوال الناس.
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