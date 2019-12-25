اخبار السعوديه

رياح وأتربة على تبوك حتى الثامنة مساء 

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم رياح وأتربة على تبوك حتى الثامنة مساء  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-25

رياح وأتربة على تبوك حتى الثامنة مساء 

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وضباء وتيماء وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

تابعنا على 861fbcd209.jpg تواصل معنا على184e8ff7b5.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياح وأتربة على تبوك حتى الثامنة مساء  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا