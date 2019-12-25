السعودية | الزياني: الأحكام في جريمة خاشقجي خطوة مهمة في تطبيق العدالة

شكرا لقرائتكم الزياني: الأحكام في جريمة خاشقجي خطوة مهمة في تطبيق العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض في جريمة مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، بـ"خطوة مهمة في تطبيق العدالة".

وأضاف المجلس، في بيان على لسان الأمين العام عبداللطيف الزياني، أن الأحكام في جريمة مقتل خاشقجي برهنت على استقلالية ونزاهة القضاء السعودي، كما أثبتت التزام حكومة المملكة وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة.

وقال الزياني: نستنكر المحاولات المغرضة لتسييس جريمة مقتل خاشقجي والتدخل في شؤون السعودية.

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وكانت النيابة العامة في السعودية أعلنت، الاثنين، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان- خلال مؤتمر صحافي - أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

كما لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.

ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.