كشفت مصادر أن الجهات الأمنية في الرياض تمكنت من استعادة سيارة، كانت قد سُرقت اليوم الثلاثاء، وبداخلها طفلة، من أمام أحد المستشفيات الحكومية الكبرى بحسب صحيفة “سبق”.
وتفصيلاً، أوضحت مصادر أن الشرطة تلقت بلاغًا عن فقدان مركبة من نوع أكسنت، تخص إحدى الممرضات من جنسية هندية، وبداخلها طفلتها؛ فتم تكثيف البحث، وفي أقل من ساعة تم العثور عليها، واستعادة الطفلة.
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة سيارة بداخلها طفلة بالرياض.. والشرطة تستعيدها في أقل من ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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