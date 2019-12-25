ByteDance قد تبيع تيك توك لتفادي تبعيات اتهامات تهديد الأمن القومي الأمريكي (تقرير)

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بعد النجاح الكبير الذي حققه تطبيق الموسيقى الصيني تيك توك وتحطيم شركة ByteDance للعديد من الأرقام القياسية عبره، توالت الاتهامات الأمريكية ضده ومن يقف خلفه حتى تم تصنيفه في خانة تهديد الأمني القومي.

وقامت بالفعل البحرية الأمريكية بحظر التطبيق عن الهواتف التي تقع في نطاق عملها وتعود للحكومة، ومن هذا المنطلق والقلق المتزايد ضد التطبيق قإن الشركة تدرس حالياً حلاً موضوعياً يحميها من خسارة كبيرة.

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حيث أشار تقرير لـBloomberg أن شركة ByteDance الصينية تضع خيار بيع غالبية أسهمها لمستثمرين كحلاً على الطاولة؛ من أجل حماية أعمالها وتجنب انهيار مفاجئ في قيمة الشركة المالية في حال اتهامها رسمياً بقضايا تتعلق بتهديد الأمن القومي الأمريكي وما سيتبعه من عقوبات وحظر.

فيما أشارت إشاعات أخرى أن ByteDance ستتبع مبدأ الدفاع الشرس عبر السبل القانونية وهو ما تميله له الشركة وفقاً لتصاريحات سابقة لها.

من جانبها نفت ByteDance شائعات البيع المحتمل للتطبيق وفقاً لتصريح المحدث الرسمي باسم الشركة الذي قال بأنها هذه عبارة عن شائعات مزية.

