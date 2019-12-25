هاتف سامسونج القابل للطي القادم Galaxy Fold 2″ ربما يحمل شاشة من الزجاج

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يبدو أن شركة سامسونج تحرز تقدمًا فيما يتعلق بشاشات الهواتف القابلة للطي، فبعد أن شهد الإطلاق الأول لهذا النوع من الهواتف تواجد شاشة بلاستيكية إن صح التعبير بسبب صعوبة صناعة شاشات قابلة للطي من الزجاج، يظهر أن الجيل الجديد سيحمل شاشة مصنوعة من الزجاج بعد التقنيات الأخيرة التي توصلت إليها الشركة الكورية.

بحسب Ice Universe صاحب التسريبات الموثوقة والشهيرة، فإن هاتف Galaxy Fold 2 سيحمل شاشة مصنوعة من الزجاج في منتهى النحافة.

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وبطبيعة الحال، ستكون هذه الشاشة الزجاجية القابلة للطي هي الأولى من نوعها في العالم وليس بالنسبة لسامسونج وحدها فحسب.

ومع وجود الشاشة الزجاجية، فإن ظهور اعوجاج في شاشات الهواتف عند فتحها سيختفي كونه كان ملازمًا للشاشات البلاستيكية القابلة للطي.

تُعد شركة سامسونج هي رائدة صناعة الشاشات بشكل عام والزجاجية منها ذات التقنيات الفائقة، حيث تتميز بتطويرها شاشات لمعظم شركات الهواتف الذكية في العالم وليس لهواتفها فقط. وبما أنها تمكنت من تطوير شاشة زجاجية متناهية النحافة لهاتفها القادم، فربما نشاهد هذا النوع من الشاشات على الهواتف الذكية من الشركات الأخرى قريبًا.

على العموم يبقى هذا مجرد تسريب للمعلومات، لكن بسبب التاريخ الموثوق للحساب فالمعلومة أقرب لتكون صحيحة.

