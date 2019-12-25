“الوزراء” يقر تعديلات على أنظمة ضريبة الدخل والقيمة المضافة والانتقائية

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وافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديل أنظمة (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الضريبة الانتقائية).
وقرر المجلس الموافقة على إحلال نص يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة (الهيئة العامة للزكاة والدخل) الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية”، محل كلٍّ من الفقرة (أ) من المادة (66) من نظام ضريبة الدخل، والمادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة (27) من نظام الضريبة الانتقائية.
وفي موضوع آخر، قرر مجلس الوزراء تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ذات العلاقة بعمل الهيئة على النحو الموضح في القرار، وتعيين كل من (الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل..، ورانيا محمود نشار) أعضاء في مجلس إدارة الهيئة.
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