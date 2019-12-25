أرامكو : جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري

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أكدت شركة أرامكو أنها استلمت إشعارًا إلحاقيًّا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية “مدير الاستقرار السعري”، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر (الطرح) الذي يتضمن الإعلان الثاني خلال مدة الاستقرار السعري.

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وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الإعلان تضمن عدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى الآن.

ومن المتوقع أن تنتهي مدة الاستقرار السعري بنهاية يوم 9 يناير 2020م، مع العلم بأن مدة الاستقرار السعري لطرح أسهم أرامكو حُدّدت بالفترة من 11 ديسمبر 2019م إلى 9 يناير 2020م.

وكانت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، بصفتها مدير الاستقرار السعري..، أعلنت عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية وفقًا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

