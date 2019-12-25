السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي رئيس أركان سلاح الجو الفرنسي



عمّان 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم، رئيس أركان سلاح الجو الفرنسي الفريق أول فيليب ليفين ، الذي يزور الأردن حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الثنائي في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة بين البلدين.

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04:05ت م

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