شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك : نطلب من بوليفيا إيقاف ترهيب سفيرنا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية المكسيكية يوم الثلاثاء‭ ‬إن قوات الأمن البوليفية ومسؤولي المخابرات ما زالوا يطوقون سفارة المكسيك في لا باز ويواصلون ترهيب السفير والدبلوماسيين الآخرين.

كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال في وقت سابق إن مراقبة المنشآت الدبلوماسية المكسيكية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تراجعت منذ يوم الاثنين لكن "أشياء كثيرة" ما زال يتعين حلها.

واتجهت بوليفيا صوب اليمين منذ استقالة الرئيس السابق الاشتراكي إيفو موراليس في نوفمبر تشرين الثاني عقب انتخابات رئاسية. ويتولى السلطة في بوليفيا حاليا الرئيسة المؤقتة جنين أنييس السناتور المحافظة السابقة والمعارضة لموراليس.

ومنح اليساري لوبيز أوبرادور حق اللجوء لموراليس الموجود حاليا في الأرجنتين. وأشارت حكومة بوينس أيرس إلى أنها ستمنحه أيضا اللجوء السياسي.