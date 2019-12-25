شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك : نطلب من بوليفيا إيقاف ترهيب سفيرنا والان نبدء بالتفاصيل
كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال في وقت سابق إن مراقبة المنشآت الدبلوماسية المكسيكية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تراجعت منذ يوم الاثنين لكن "أشياء كثيرة" ما زال يتعين حلها.
واتجهت بوليفيا صوب اليمين منذ استقالة الرئيس السابق الاشتراكي إيفو موراليس في نوفمبر تشرين الثاني عقب انتخابات رئاسية. ويتولى السلطة في بوليفيا حاليا الرئيسة المؤقتة جنين أنييس السناتور المحافظة السابقة والمعارضة لموراليس.
ومنح اليساري لوبيز أوبرادور حق اللجوء لموراليس الموجود حاليا في الأرجنتين. وأشارت حكومة بوينس أيرس إلى أنها ستمنحه أيضا اللجوء السياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك : نطلب من بوليفيا إيقاف ترهيب سفيرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.