شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون دبلوماسي بين المملكة والإمارات والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإماراتي؛ لإعداد مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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