الزكاة والدخل: تطوير آليات فحص الإقرارات الضريبية لتسهيل الإجراءات

أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها طوّرت آليات فحص الإقرارات الضريبية المقدّمة لها، وتحديد مدى استحقاقها للفحص، وقالت الهيئة -عبر حسابها الرسميّ بموقع «تويتر»- إن «إدارة المخاطر» التي طوّرتها، تعدّ أداة لتحليل الإقرارات الضريبية المقدّمة لها، وتحديد أيها أولى بالخضوع للفحص، وذلك باختيار الإقرارات بناءً على معايير محاسبية وإحصائية دقيقة، بحيث لا يمكن لأي فاحص اختيار عملية الفحص بنفسه.

وتابعت الهيئة، أن تطوير إدارة المخاطر، يستهدف زيادة جودة المخرجات وتحسين تجربة العملاء، وذلك بتنظيم عملية الفحص والوقت والجهد، فضلًا عن سرعة الإجراءات لمن يقدّم الإقرارات الضريبية بطريقة نظامية.