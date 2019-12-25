بالفيديو.. عضوة بالشورى: بطالة الرجال تراجعت مع تمكين المرأة

أكدت عضوة مجلس الشورى، الدكتورة سامية بخاري، اليوم الثلاثاء، أن «تمكين المرأة لا يؤثر على الرجل».

وأوضحت بخاري خلال لقائها في برنامج «تم»، على شاشة «SBC»: «نسبة البطالة عند الرجال قلت بالرغم من توظيف النساء».

وأضافت عضوة مجلس الشورى خلال المقابلة أن «المرأة أكثر من الرجل في روح العمل وأن الكرسي دوّار في العمل.